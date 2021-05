Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kollidiert mit Ladegabel

Aalen (ots)

Fichtenau: PKW kollidiert mit Ladegabel

Kurz vor 20:00 Uhr am Donnerstag kam es in der Straße Zum Wasserturm zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Ein 76-Jähriger hatte seinen Deutz-Traktor so abgestellt, dass die Ladegabel des Traktors auf die Fahrbahn ragte. Ein 64-Jähriger Fahrer eines VW Touareg, welcher in Fahrtrichtung Wäldershub unterwegs war, erkannte dies zu spät und stieß mit der Ladegabel zusammen. Glücklicherweise blieb der VW-Fahrer unverletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell