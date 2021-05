Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - 27.05.2021, 23:32 Uhr - Vermisstensuche in Waiblingen mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Waiblingen - Älterer Mann vermisst

Am Donnerstag gegen 21:20 Uhr meldete eine Ehefrau ihren 84 Jahre alten und dementen Mann als vermisst. Zur Suche nach dem Mann wurden neben mehreren Streifen des Polizeireviers Waiblingen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Während der Suche konnte dann in Erfahrung gebracht werden, dass der vermisste Mann bereits in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein Passant hatte den umherirrenden Mann gesehen und einen Krankenwagen gerufen, welcher diesen dann versorgte.

