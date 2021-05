Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmittag, 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Viehmarktplatz in der Schorndorfer Straße einen geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Anhänger machte sich selbständig

Ein 51-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr mit einem Gespann die Fabrikstraße. Dort löste sich plötzlich der mitgeführte Anhänger von der Kupplung, der im weiteren Verlauf ein geparktes Auto schrammte und gegen eine Hauswand prallte. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Backnang: Fußgänger schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Ein 78-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann ging im Hermann-Krimmer-Weg vor einem dortigen Optiker-Geschäft in Richtung Grabenstraße, als dort zeitgleich ein Post-Lieferfahrzeug rückwärts fuhr. Möglicherweise wurde der Fußgänger von dem Lieferfahrzeug erfasst, woraufhin der Mann stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Mann wurde notärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich zur Klärung des Unfallgeschehens mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

