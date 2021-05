Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geschädigte nach Unfall gesucht, Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim-Roßfeld: Geschädigte nach Unfall gesucht

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr wollte ein 68-jähriger VW-Fahrer auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße in sein Auto steigen. Dabei erfasste eine Windböe die Fahrertür und warf diese gegen einen nebenan geparkten PKW. An dem PKW, vermutlich ein schwarzer VW Lupo, entstand eine Delle an der Beifahrertür. Der 68-Jährige versuchte über die Kundeninformation den Fahrer des beschädigten PKWs ausfindig zu machen. Bei der Rückkehr zum Parkplatz war der beschädigte Wagen jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Crailsheim bittet den Fahrer oder die Fahrerin des PKWs sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Bühlerzell: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch die Kammerstatter Straße aus Richtung Kammerstatt in Richtung Bühlerzell. Dabei touchierte er im Vorbeifahren einen dort geparkten VW Golf. Der linke Außenspiegel des Golfs wurde bei der Kollision abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell