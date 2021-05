Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten & gefährlich überholt

Backnang: Unfallflucht

Im Fasanenweg ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen dort parkenden VW Sharan beim Vorbeifahren. Der Unfallflüchtige hinterließ am Fahrzeugheck des geparkten Autos einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer zum Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Rudersberg: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat befuhr am Mittwoch gegen 14.20 Uhr die L 1148 von Miedelsbach in Richtung Michelau. Kurz vor Michelau musste sie abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegengekommenen Mercedes zu vermeiden. Der Mercedes-Fahrer hatte dort zwei Autos überholt, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Der rücksichtslose Mercedes-Fahrer, der mit einer weißen B-Klasse unterwegs war, fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Autofahrer, die von dem Mercedes überholt wurden, sollten sich zur Klärung des Vorfalls mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Rudersberg: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Smart, der auf einem Parkplatz in der Hirschgasse abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Smart wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

