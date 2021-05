Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Tatverdächtiger aus Sachbeschädigungsserie festgenommen,

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:35 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Skoda und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger aus Sachbeschädigungsserie festgenommen

Stuttgart-Mitte/ Waiblingen Polizeibeamte haben am Dienstag (25.05.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im letzten Monat mehrere Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro begangen haben soll. Zeugen beobachteten gegen 12.45 Uhr, wie der 26-Jährige Steine gegen die Fensterscheiben eines in der Lautenschlager Straße geparkten Mercedes geworfen und einen Seitenspiegel abgetreten haben soll. Sie alarmierten die Polizei, die den jungen Mann daraufhin festnahm. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige allein seit dem 23.04.2021 mindestens in neun Fällen S-Bahnen, Fahrzeuge oder Kioske beschädigt haben soll. Dabei soll er die Straftaten nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Waiblingen, Winnenden und Schorndorf begangen haben. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an. Zeugen oder weitere Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden. Der 26-jährige deutsche Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz hat, wird am Mittwoch (26.05.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Althütte: Zu schnell in die Kurve gefahren

Ein 39-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die K 1907 zwischen Lippoldsweiler und Sechselberg. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin zusammen, die dem Renault-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 43-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr wurde ein in der Iltisgasse geparkter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen das geparkte Auto und beschädigte dieses an der Fahrzeugfront. Danach flüchtete er und hinterließ zu 1000 Euro Sachschaden. Wer hierzu weitere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Pkw Renault. Er flüchtete ohne den verursachten Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen ereignete, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

