Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.09.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 12:40 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Ein 64- jähriger Seesener befuhr mit seinem PKW die Gartenstraße in Richtung Wallstraße. In Höhe des Bahnhofs kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wird der geparkte PKW gegen einen weiteren geparkten PKW geschoben. An allen drei beteiligten PKW entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 12.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus Seesen zugeführt.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Ein 68- jähriger Seesener wollte mit seinem PKW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 72- jährigen Frau aus Bad Grund, die die Bismarckstraße in Richtung Herrhausen befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

- Weidenfeller, POK -

