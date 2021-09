Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.09.2021

Goslar (ots)

Seniorin bestohlen.

Liebenburg. Ein besonders perfider Vorfall ereignete sich am gestrigen Mittwochvormittag in Othfresen. Dort hob eine 89-jährige Liebenburgerin zwischen 11.10 und 11.15 Uhr zunächst einen größeren Geldbetrag am Geldausgabeautomaten der dortigen Sparkasse in der Hauptstrasse ab, verstaute ihre Geldbörse in der mit einem Reißverschluss gesicherten Aussentasche ihrer Handtasche, legte diese in den Korb ihres Rollators ab und begab sich anschließend auf den Heimweg.

Im Bereich Hauptstrasse/Ecke Graseweg wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, die allerdings nur wenig Worte deutsch sprachen.

Eine der beiden Personen zeigte ihr ein Prospekt, sie drehte sich daraufhin für einen kurzen Moment nach hinten und wurde abgelenkt. Diese kurze Phase nutzte die zweite Person, um die Geldbörse aus der Außentasche ihrer im Korb des Rollators abgelegten Handtasche zu entwenden.

Kurz darauf entfernten sie die beiden Männer über den Graseweg und bogen schließlich in Richtung Glückaufstrasse ab.

Als sie zu Hause ankam, bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Außentasche ihrer Handtasche geöffnet und die schwarze Geldbörse, in der sich neben dem abgehobenen Bargeldbetrag auch ihre EC-Karte befand, nicht mehr vorhanden war und informierte die Polizei.

Eine sofort nach Bekanntwerden der Straftat eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zur Feststellung der Personen.

Die beiden bislang unbekannten Männer konnten von der geschädigten Seniorin mit ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkelbraune Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, nur wenige Worte deutschsprechend, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit großkarierten Hemden, beschrieben werden.

Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen solch beschriebene Personen aufgefallen sind, u.U. sogar Angaben zu dessen Identität geben können bzw. während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/946800 zu melden.

Fahrzeuge beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei am Fahrbahnrand der Marienbader Strasse, Höhe Haus Nr. 14, abgestellte Fahrzeuge, einen roten und schwarzen Nissan Micra, beide mit GS-Kennzeichen, indem sie jeweils den Lack mit einem Gegenstand zerkratzten. Bei den Taten entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell