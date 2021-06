FW Dresden: Brand eines Nebengelasses

Feuerwehr Dresden

Wann: 1. Juni 2021 11:05 Uhr Wo: Hainsberger Straße

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit bei einem Gebäudebrand im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in einem an ein Wohngebäude anschließenden Nebengelass zu einem Brand. Der Brand breitete sich bis in das Dach aus. Eine männliche Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf. Um an verborgene Glutnester zu gelangen, mussten Teile des Daches aufgenommen werden. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert und nach weiteren Glutnestern gesucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz sind 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Übigau sowie der U-Dienst. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell