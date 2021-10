Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Trickdiebe stehlen Schmuck in Wohnung eines Seniorenpaares - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag, um 14.30 Uhr, klingelte es in der "Diepholzer Straße" an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Zwei Unbekannte stellten sich als Wasserhandwerker vor und gaben an, die Wasserhähne der Senioren überprüfen zu müssen. Der 91-jährige Wohnungsinhaber und seine 89-jährige Frau ließen die fremden Männer in ihre Wohnung. Mit einem gezielten Ablenkungsmanöver beschäftigte der eine Täter die ahnungslosen Senioren, der Komplize verschwand in das Schlaf- sowie Wohnzimmer des Ehepaares und durchwühlte diverse Schränke. Der Dieb nahm schließlich mehrere Schmuckstücke an sich und verschwand mit seinem Mittäter aus der Wohnung der Senioren, die sich unweit der "Eller Straße" befindet. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

