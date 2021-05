Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald und Villingen-Schwenningen) Unbekannte Täter haben es auf mobile Blitzer abgesehen (09.05.2021)

Schönwald und Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zweimal zugeschlagen haben Unbekannte am Wochenende bei Sachbeschädigungen in Schönwald und VS-Schwenningen. Einen auf der Robert-Gerwig-Straße in Schönwald abgestellten mobilen Blitzer besprühten die Unbekannten auf der Vorder- und Rückseite mit schwarzer Farbe. Ähnlich erging es einem Blitzer-Anhänger, der auf der Schubertstraße in Schwenningen stand. Hier sprühten die Täter den Anhänger mit roter Farbe ein. Insgesamt verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Graffiti-Sprayer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, oder Villingen-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

