Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl eines Lkw mit Kühlauflieger - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Werl (MK) - Bislang unbekannte Täter hatten am Samstagabend (10.04., 20.43 Uhr) eine geparkte Sattelzugmaschine samt Kühlauflieger im Ortsteil Rheda gestohlen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde gegen 20.43 Uhr das GPS-Überwachungssystem des Lkw außer Betrieb genommen. Das Gespann war zuvor gegen 18.10 Uhr an der Zeisigstraße abgestellt worden. Bei der Sattelzugmaschine handelt es sich um einen DAF Lkw, Baujahr 2018. Das Fahrzeug wurde bis zum Zeitpunkt der Entwendung mit den amtlichen Kennzeichen KS-M 5880 geführt. Bei dem Kühlauflieger handelt es sich um einen weißen Anhänger des Herstellers Schmitz Cargobull. Der Auflieger wurde mit dem amtlichen Kennzeichen KS- M 4436 geführt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde die Sattelzugmaschine ohne Kühlauflieger am Montagmorgen (12.04.) in Werl, abgestellt an der Straße Langenwiedenweg, wieder aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort Zeisigstraße in Rheda oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat im vermutlichen Tatzeitraum am Samstagabend (10.04., ab 21.30 Uhr) verdächtige Beobachtungen am Abstellort der Sattelzugmaschine in Werl, Langenwiedenweg gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell