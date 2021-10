Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 16-Jährige durch Fahrradfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Wartburgstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einer Unfallflucht, bei der eine 16-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Mädchen an der Bushaltestelle, vor dem Berufskolleg, gestanden, als sie von einer Fahrradfahrerin angefahren wurde. Beide stürzten zu Boden. Die bislang unbekannte Frau hat das Mädchen im Nachgang ausgeschimpft, sich wieder auf ihr Fahrrad gesetzt und ist davon gefahren. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Näheres ist zur Zeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

