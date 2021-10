Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fußgänger von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, gegen 7.30 Uhr, stieß ein Autofahrer beim Abbiegen mit einem Fußgänger zusammen, der an der Kreuzung die Straße querte. Der Unfall ereignete sich auf der Fußgängerfurt. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Autofahrer aus Datteln fuhr auf dem Südring und bog nach links auf die Castroper Straße ab. Der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls aus Datteln, querte die Castroper Straße in Richtung Westen. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

