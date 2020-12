POL-WL: Nach Brand einer Wohnung: Leichnam geborgen ++ Buchholz - 31-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt ++ Tostedt - Führerschein beschlagnahmt

Polizeiinspektion Harburg

Nach Feuer im Mehrfamilienhaus: Leichnam geborgen

Wie berichtet, war es am 15.12.2020 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Bahn gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4791491 ). Die 75-jährige Bewohnerin der brandbetroffenen Wohnung galt seit dem Feuer als vermisst.

Seit gestern herrscht traurige Gewissheit: Nachdem das Gebäude durch das Technische Hilfswerk soweit stabilisiert werden konnte, dass gestern erstmalig Beamte die Wohnung im Obergeschoss betreten konnten, fanden sie im Brandschutt einen verkohlten Leichnam. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um die 75-jährige Bewohnerin der Wohnung handelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Im Moment gibt es keine Hinweise auf eine Einwirkung von außen.

Buchholz - 31-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 31-jähriger Postzusteller ist am Donnerstag (17.12.2020), gegen 13:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bendestorfer Straße lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Zustellfahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaft auf eine abschüssige Grundstückszufahrt gefahren und hatte offenbar die Feststellbremse nicht vollständig angezogen. Nachdem der Mann aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, rollte es rückwärts die Auffahrt herunter, überfuhr eine Gartenlampe und rollte schließlich auf die Bendestorfer Straße. Dort fuhr in diesem Moment ein 39-jähriger Mann mit seinem Renault in Richtung Buchholz. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte er in die Beifahrerseite des Zustellfahrzeugs. Genau in diesem Moment befand sich der 31-jährige Zusteller auf der anderen Seite seines Fahrzeugs, weil er vermutlich wieder auf den Fahrersitz steigen wollte. Der Mann wurde von dem Zustellfahrzeug getroffen und mehrere Meter zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt wurde der 31-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Tostedt - Führerschein beschlagnahmt

Eine 51-jährige Frau ist am Donnerstagabend (19.12.2020) von der Polizei kontrolliert worden, als sie, gegen 19:45 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Kastanienallee unterwegs war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte die Frau einen Wert von 2,35 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der Frau beschlagnahmten die Beamten.

