Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Nord: 14-Jährige wird von Pkw erfasst und schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. Juli 2021, 10:55 Uhr Gestern Vormittag verletzte sich eine 14-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Flingern-Nord schwer. Sie trat hinter einem haltenden Pkw hervor und wurde dann vom Wagen eines 50-Jährigen erfasst. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 50-jährige Düsseldorfer zur Unfallzeit mit seinem Daimler auf dem linken Fahrstreifen der Bruchstraße in Richtung Hellweg unterwegs. Nachdem er die Einmündung Rosmarinstraße passiert hatte, trat plötzlich eine 14-Jährige hinter einem auf dem rechten Fahrstreifen haltenden Pkw hervor. Das Mädchen wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Düsseldorferin wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams erschienen vor Ort. Sie sicherten mit ihren besonderen technischen Möglichkeiten die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell