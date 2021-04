Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23

Elmshorn. Zwei Mercedes-Fahrer gefährden auf der BAB mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei ermittelt wegen illegalen Straßenrennens und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 17.04.2021 gegen 19:30 Uhr, ist es auf der BAB 23 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Hohenfelde zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen gekommen.

Die Beschuldigten lenkten einen silbergrauen Pkw der Marke MB, Typ CLS mit PI-Kennzeichen und einen weißen Pkw MB mit HH-Kennzeichen, fuhren zu Vorausfahrenden dicht auf und überholten sich wechselseitig rechts.

An der Anschlussstelle Tornesch fuhren die Fahrer von der Autobahn ab.

Die Polizei sucht in diesem Straßenverkehrsdelikt nach weiteren Geschädigten und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 4092-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell