POL-SE: Norderstedt. Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten jugendlichen Scooter-Fahrern - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Segeberg (ots)

Am 17.04.2021, gegen 15.46 Uhr ist es auf der außerorts gelegenen Ohechaussee (B 432, Norderstedt), im Einmündungsbereich der Gärtnerstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 36jähriger Fahrer aus Hamburg eines VW ID.3 befuhr mit seinem Pkw die Ohechaussee aus Richtung Autobahn in Richtung Norderstedt. Parallel und schräg voraus auf dem Geh- und Radweg waren zwei 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen aus Norderstedt auf einem E-Scooter der Marke Ninebot unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Gärtnerstraße lenkte der 15jährige sein Fahrzeug unvermittelt auf die Fahrbahn, vermutlich um die Fahrt in Richtung der Gärtnerstraße fortzusetzen.

Der Autofahrer konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden auf dem Kleinfahrzeug stehenden Jugendlichen wurden von dem Pkw frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn wurden beide Jugendliche schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung durch Notärzte mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Hamburger Kliniken verbracht. Der 36jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfall wird derzeit von der Polizei gemeinsam mit einem Unfallsachverständigen rekonstruiert. Die Vollsperrung dauerte mehrere Stunden an.

Rechtliche Hinweise:

E-Scooter können führerscheinfrei und ab einem Alter von 15 Jahren geführt werden, eine Helmpflicht besteht nicht, die Mitnahme von Personen ist nicht gestattet. Es besteht eine Versicherungspflicht.

