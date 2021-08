Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 12.08.2021, gegen 11.30 Uhr, hatte die geschädigte Pkw-Lenkerin in Lenzkirch die Bonndorfer Straße in Richtung Bonndorf befahren.

Im Bereich einer dortigen Brauerei überholte sie ein vorausfahrendes Fahrzeug. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem überholten Fahrzeug befand, scherte dieses plötzlich nach links zur Fahrbahnmitte aus und verursachte einen Streifvorgang.

Die geschädigte Pkw-Lenkerin konnte anschließend den Überholvorgang beenden und hielt auf einem nächstgelegenen Parkplatz im Bereich Löffelschmiede an.

Der überholte Fahrzeugführer fuhr am Parkplatz vorbei ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Vom Fahrzeug des Unfallverursachers ist lediglich bekannt, dass im Heckbereich ein blauweißes Logo einer Molkerei aufgeklebt war. Die Schadenssumme beziffert sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt oder der Polizeiposten Lenzkirch bitten unter Tel.-Nr. 07651/9336-0 oder 07653/964390 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell