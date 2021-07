Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weyerbusch -versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte-

Weyerbusch (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.07.2021, 20.00 Uhr, bis Freitag, 30.07.2021, 07.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in die Kindertagesstätte in Weyerbusch, Am Sportplatz, einzubrechen. Obwohl mehrere Türen und Fenster angegangen wurden, gelang es den Tätern nicht, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

