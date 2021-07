Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall Zeugensuche

Dierdorf (ots)

Am 29.07.2021, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in Dierdorf, Gewerbegebiet Königsberger Straße. Beide Fahrzeugführer beabsichtigten vom Gemeinschaftsparkplatz des TEDI Marktes, DM, Dänisches Bettenlager auf die Königsberger Straße aufzufahren. Im Zufahrtsbereich zum Parkplatz kam es zur Berührung der beiden PKW. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zu diesem machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell