Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weyerbusch -versuchter Tageswohnungseinbruch-

Weyerbusch (ots)

Am Donnerstag, 29.07.2021, kam es zwischen 10.50 Uhr und 17.30 Uhr in Weyerbusch zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter beabsichtigten, während der Abwesenheit der Bewohner, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Am alten Born gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Hinweise sind an die PI Altenkichen zu richten.

