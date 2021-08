Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Einbruch in Postagentur

Freiburg (ots)

Bisher unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum vom 11.08.2021, 16.00 Uhr, bis 12.08.2021, gegen 13.30 Uhr, in die Postagentur in der Dorfstraße in 79874 Breitnau ein. Mit einem Stein wurde ein Seitenfenster eingeschlagen und das Gebäudeinnere betreten.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, sowie verschiedene Geschenkartikel.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

