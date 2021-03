Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210319.5 Itzehoe: Unfallzeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Dienstagmittag ist es in Itzehoe Vor dem Delftor zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Um den Geschehensablauf klären zu können, suchen die ermittelnden Beamten dringend nach Zeugen.

Kurz nach 13.00 Uhr kollidierten ein Ford und ein Mercedes nach einem Abbiegevorgang von der Wellenkamper Chaussee auf die Straße Vor dem Delftor miteinander. Die Verkehrsteilnehmer befanden sich auf dem linken und dem rechten Fahrstreifen und stießen zusammen, als die Ford-Fahrerin nach dem Abbiegen von der linken auf die rechte Spur wechselte. An dem Ford entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, an dem Daimler in Höhe von 3.000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Wellenkamp unter der Telefonnummer 04821 / 6079020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell