Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210319.3 Dingen: Einbruch in Schießstand

Dingen (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch ist es in Dingen zu einem Einbruch in einen Schießstand gekommen. Die Täter entwendeten nichts, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In dem bezeichneten Zeitraum hebelten Unbekannte die hölzerne Tür des Schießstandes im Waldgebiet der Friedrichshöfer Straße auf. Offenbar gab das Innere des Objektes nicht das her, was die Einbrecher suchten, denn nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie nichts.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell