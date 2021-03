Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210319.4 Heide/Dithm.: Geldbörsen-Diebstahl aus Jackentasche

Heide/Dithm. (ots)

Am Mittwochvormittag nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer Frau beim Einkaufen und entwendete ihre Geldbörse aus der Jackentasche.

Während die 82-jährige Geschädigte aus Heide zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr in dem ALDI-Markt in der Hamburger Straße einkaufen war, entwendete eine bislang unbekannte Person ihr Portemonnaie aus ihrer Jackentasche. Erst an der Kasse bemerkte die Rentnerin den Diebstahl ihrer Geldbörse, in der sich neben diversen Karten auch Bargeld in zweistelliger Höhe befand.

Der Geschädigten war während ihres Einkaufs aufgefallen, dass sich an einem Warenregal ein etwa 1,90 m großer, mit einer schwarzen Jacke bekleideter Mann, ziemlich nah neben ihr aufgehalten hatte. Diese Situation kam ihr im Nachhinein verdächtig vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481/ 940 entgegen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell