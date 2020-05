Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Wissen

Wissen (ots)

Am Montag, den 18.05.2020 befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 11.07 Uhr in Wissen die Bahnhofstraße (Bundesstraße 62) aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Altenkirchen . Als er an der Baustellenampel der Bahnunterführung (Güterbahnhof)verkehrsbedingt in einer Schlange mit anderen Fahrzeugen vor der Rotlicht zeigenden Verkehrsampel stand, passierte ein Lkw im Gegenverkehr die wartende Fahrzeugschlange. Von diesem Lkw löste sich dabei aus unbekannter Ursache ein Ladungs- oder Sichererungsteil und schlug in die Windschutzscheibe des stehenden Pkw, welche dabei zu Bruch ging. Der verursachende Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es ist aber auch nicht gesichert, ob der Lkw-Fahrer das Schadensereignis überhaupt bemerkt hat.

Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen (02742/9350) zu melden.

