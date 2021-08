Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr am 12.08.2021, gegen 22.00 Uhr, in 79859 Schluchsee die Dresselbacher Straße in Richtung Grünwald.

Hierbei streifte der Unfallverursacher einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw, so dass ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich entstand.

Anschließend setzte der Unfallverursacher unverändert seine Fahrt fort, ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw VW Passat mit Waldshuter Kennzeichen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter Tel. 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell