Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein blauer Audi TT wurde am Donnerstag von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der Wagen parkte im Parkhaus auf der Schützenstraße, auf der Ebene 8. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Datteln:

Auf der Ohmstraße wurde zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag ein grauer Hyundai i30 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen.

Heute, zwischen 8.50 Uhr und 10 Uhr, wurde auf der Castroper Straße ein grauer Hyundai Tucson bei einer Unfalllflucht beschädigt. Rund 1.000 Euro wird die Reparatur kosten. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern.

Gladbeck:

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Bottroper Straße hat es am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Dort wurde zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein weißer Ford Kuga angefahren und an der Beifahrertür beschädigt. Die Reparatur wird schätzungweise etwa 2.500 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen unsere Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

