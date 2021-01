Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Norderstedt ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 16.01.2021, bis 08.00 Uhr, zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pkw (Geländewagen) der Marke Jeep Grand Cherokee im Wert von ca. 75.000 Euro gekommen. Das graue Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Betriebsgelände in der Ulzburger Straße 400 abgestellt.

Die bislang noch unbekannten Täter setzten das Fahrzeug ohne Schlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung.

In der Nähe sind zu dieser Zeit verdächtige männliche Personen wahrgenommen worden, die mit einem schwarzen Pkw der Marke BMW, Typ 520 d, mit VS-Kennzeichen für die Gemeinde Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) unterwegs waren.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen insbesondere im Zusammenhang mit dem verdächtigen BMW-Pkw der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 / 528 06 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040-52806-205



E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell