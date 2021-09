Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Kindergarten

Fachbach (ots)

In der Nacht von 04.09 auf 05.09.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Kindergartens in Fachbach eingeschlagen und so geöffnet. Durch dieses Fenster konnten der / die Täter das Gebäude betreten. Entwendet wurde jedoch nach aktuellen Stand nichts.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell