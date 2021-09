Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten-PKW gegen Hauswand gerast

Höchstenbach (ots)

Am Sonntag, 05.09.21, gg. 03:45 Uhr, ereignete sich in der Kölner Straße in Höchstenbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Insassen eines PKW schwere Verletzungen erlitten. Ein 27jähriger befuhr mit seinem PKW die Kölner Straße aus Richtung Merkelbach kommend und kam ausgangs der innerörtlichen Fahrbahnverschwenkung offenkundig infolge nicht angepasster, zu hoher Fahrgeschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Nachfolgend stieß der PKW gegen eine Bruchsteinmauer und die Hauswand eines angrenzenden Anwesens. Der 27jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser transportiert. An dem PKW sowie dem Anwesen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst 23 Wehrleute der Feuerwehren der VG Hachenburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell