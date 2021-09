Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Häufung von Diebstahlsdelikten im Stadtgebiet Montabaur

Montabaur (ots)

Seit Ende August ist im Stadtgebiet eine Häufung von Diebstahlsdelikten im Stadtgebiet Montabaur zu verzeichnen. Die Delikte ereignen sich nach derzeitigen Erkenntnissen in den Nachtstunden, Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. In der überwiegenden Zahl der Fälle wurde aus unverschlossenen Fahrzeugen Wertgegenstände entwendet. In einem Fall wurde aus einem unverschlossenen Kellerraum Alkoholika und Lebensmittel entwendet. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise und Meldung von verdächtigen Beobachtungen, Tel. 02602-92260.

