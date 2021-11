Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-jähriger leistet erheblichen Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmittag (17.11., 12.15 Uhr) kam es in den Räumen der City Wache an der Königstraße zu einem Widerstand eines 39-jährigen Mann aus Gütersloh. Zuvor betrat der verwirrt wirkende Mann die City Wache und machte in verbal aggressiver Weise Aussagen ohne weiteren Zusammenhang. Nachdem die Beamten den 39-Jährigen mehrfach aufforderten die Räumlichkeiten zu verlassen, eskalierte der Mann, schrie und drohte. Nur mit mehreren Beamten gelang es den um sich schlagenden und tretenden Mann zu Boden zu bringen und zu fixieren. Bei den Maßnahmen wurde keine der beteiligten Personen verletzt. Der Rettungsdienst sowie ein Notarzt wurden vorsorglich hinzugezogen. Nach ärztlichem Zeugnis wurde eine sofortige Unterbringung in eine psychiatrische Klinik veranlasst. Die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen des Widerstands ein.

