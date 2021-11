Polizei Gütersloh

POL-GT: Küchenbrand an der Schloerstraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Dienstagnachmittag (16.11., 14.25 Uhr) zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus an der Schloerstraße gerufen. Der eingesetzten Löschzüge aus Halle und Hörste konnten den Brand mit starker Rauchentwicklung umgehend löschen. Die Anwohner blieben unverletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer im Bereich des Elektroherdes. Betroffen waren durch die starke Rauchentwicklung die gesamten Räumlichkeiten des Wohnhauses. Der Brand verursachte ersten Schätzungen zufolge eine Schadenssumme im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell