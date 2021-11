Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch identifiziert

Gütersloh (ots)

Schloß Holte Stukenbrock (MK) - Polizeikräfte wurden in der vergangenen Mittwochnacht (17.11., 03.05 Uhr) über eine Alarmauslösung auf einem größeren Baustellenareal an der Bielefelder Straße im Ortsteil Stukenbrock verständigt.

Bis dahin unbekannte Täter hatten auf dem Gelände der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock einen Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Zu dem Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Den Beamten fiel bei der Anfahrt zuvor ein in Tatortnähe abgestellter Pkw mit Bielefelder amtlichen Kennzeichen auf. Kurz darauf war das Fahrzeug weg.

Zeitnah veranlasste Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten zur Identifizierung eines 19-jährigen Tatverdächtigen aus Bielefeld, der in der Folge in Bielefeld vorläufig festgenommen werden konnte. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Tatverdächtige im weiteren Verlauf der Ermittlungen aufgrund fehlender Haftgründe zunächst entlassen. Der 19-Jährige muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

