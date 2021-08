Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub im Friedrich-Nämsch-Park - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am Freitag den 30.07.2021 gegen 19:00 Uhr kam es im Friedrich-Nämsch-Park in der Hildesheimer Nordstadt zu einem Raub auf einen Jugendlichen. Dieser und sein ebenfalls jugendlicher Begleiter wurden durch eine Personengruppe im Alter von etwa 16-18 Jahren umringt. Daraufhin wurde dem Opfer dessen Fahrrad gewaltsam entrissen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Eine nähere Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die zur Aufklärung des geschilderten Sachverhalts beitragen können, werden gebeten sich in der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 939 115 oder 05121 939 112 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell