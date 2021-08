Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Radfahrer

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth auf der Kreisstraße zwischen Wöllersheim und Bodenburg ein 21-jähriger Radfahrer auf. Dieser befuhr die Straße ohne Beleuchtung an seinem Fahrrad. Bei einer anschließenden Überprüfung wurde schließlich festgestellt, dass der Radfahrer aus Lamspringe Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort erbrachte einen Wert von knapp über 1,6 Promille. Dem Lamspringer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und er muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell