Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysatoren-Diebstahl im Bereich Hardter Wald

Mönchengladbach (ots)

Im Ortsteil Hardter Wald haben Unbekannte am Donnerstag, 29. Juli, einen Katalysator an einem Auto entfernt und gestohlen.

Der Geschädigte meldete den Diebstahl der Polizei am Donnerstag, 02. September. Er gab an, dass er einen Opel (Astra) vor fünf Wochen, 29. Juli, gegen 19:45 Uhr an der Louise-Gueury-Straße abgestellt hat. Am nächsten Morgen, 30. Juli, stellte er gegen 5 Uhr früh beim Starten des Wagens fest, dass dieser sehr laute Geräusche erzeugte.

Der Mann suchte mit dem Auto daraufhin eine Werkstatt auf. Dort bestätigte sich der Verdacht, dass bei dem Wagen der Katalysator entfernt und gestohlen wurde. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell