Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einer leicht verletzten Person - Fahrer weiterhin flüchtig - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Der Fahrer des Mercedes AMG, der am Mittwoch, 1. September, gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall an der Engelblecker Straße/ Ehlerstraße verursachte, bei dem aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem anderen Fahrzeug, eine 87-jährige Frau verletzt wurde, ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei Mönchengladbach sucht weitere Zeugen, die Hinweise über den Fahrer und dessen Flucht geben können, sowie Zeugen, denen der weiße Mercedes AMG bereits vor dem Unfall aufgrund auffälliger Fahrweise aufgefallen ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß der Mercedes AMG, der die Engelblecker Straße in Richtung Dammer Straße befuhr, mit einem VW Polo, der bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW Polo um die eigene Achse und der Mercedes AMG kollidierte mit einem Ampelmast und einer Straßenlaterne. Der Mann stieg aus und flüchtete in Richtung Am Baumhof. Die 87-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, verblieb dort stationär und konnte erst am nächsten Tag entlassen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann deutlich zu schnell und wird wie folgt beschrieben: Südeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, kräftige Oberarme. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

