Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einer leicht verletzten Person

Mönchengladbach (ots)

Am 01.09.2021 gegen 17:02 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Engelblecker Straße/Ehlerstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein Mercedes AMG, der die Engelblecker Straße in Richtung Dammer Straße befuhr mit einem PKW VW Polo, der bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Mercedes AMG mit einem Ampelmast und einer Straßenlaterne im Anschluss. Die 87 jährige Fahrerin des PKW Polos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mercedes AMG Fahrer fußläufig. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Fahrzeugführer dauern derzeit an.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel. 02161-290 entgegen genommen. (GG)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell