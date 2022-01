Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wagen touchiert und weitergefahren

Bocholt (ots)

Beschädigte Fahrzeugteile hinterlassen hat ein Unbekannter am Mittwoch nach einem Unfall in Bocholt. Gegen 23.40 Uhr streifte ein Fahrzeug einen Wagen, der auf der Augustastraße parkte. An der Unfallstelle lagen Kunststoffteile, die vom Außenspiegel eines Renaults stammen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

