Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrerin alkoholisiert

Vreden (ots)

Ein Atemalkoholtest zeigte bei einer Autofahrerin in der Nacht zum Mittwoch einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille schließen ließ. Polizeibeamte hatten die 27 Jahre alte Frau in Vreden angehalten. Im Fahrzeuginneren lagen mehrere Flaschen Alkoholika. Ein Arzt entnahm der Angetrunkenen eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

