POL-BOR: Gronau-Epe - Terrassentür stand offen

Einbrecher am Werk?

Gronau (ots)

Mutmaßlich eingedrungen in ein Wohnhaus sind Unbekannte an der Ahauser Straße in Epe. Als die Geschädigte am Dienstag gegen 10.45 Uhr nach Hause kam, stand die Terrassentür offen. Beim Verlassen gegen 09.15 Uhr sei die Tür geschlossen gewesen, gab die Hausbewohnerin an. Ob die Täter Beute machten und wie sie in das Haus gelangten, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

