Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Dienstag in Borken-Gemen bei einem Unfall zugezogen. Der 20-Jährige hatte den Max-Liebermann-Weg gegen 07.15 Uhr aus Richtung Ludwig-Richter-Weg befahren. Als der Borkener die Lucas-Cranach-Straße queren wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines von rechts kommenden 49-Jährigen. Der Raesfelder hatte die Lucas-Cranach-Straße in Richtung Landwehr befahren. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 750 Euro.

