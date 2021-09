Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfall auf Parkplatz

Raesfeld (ots)

Gemeldet hat sich die Verursacherin eines Parkplatz-Unfalls bei der Polizei: Ihren Angaben zufolge hatte sie gegen 16.40 Uhr am Montag in Raesfeld auf einem Parkplatz an der Weseler Straße gestanden. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass sie dabei vermutlich einen neben ihrem Wagen stehenden weißen Fiat 500 angefahren hat. Der oder die Betroffene sollte sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell