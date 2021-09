Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt eine Radfahrerin erfasst. Die 21-Jährige hatte gegen 19.00 Uhr den Radweg an der Vardingholter Straße in Richtung der Straße Am Ziegelofen befahren. In gleicher Richtung war ein 58-Jähriger mit seinem Wagen unterwegs. Als der Bocholter nach rechts in die Gerhard-Aholt-Straße abbog, kam es zur Kollision. Die Bocholterin stürzte und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

