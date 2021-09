Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Hinterrad touchiert

Radfahrerin stürzt

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 46 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag in Heek zugezogen. Die Heekerin wartete gegen 08.55 Uhr auf der Vennstraße, um die Bahnhofstraße zu queren, als sich eine 52-jährige Autofahrerin auf der Vennstraße näherte. Die Gronauerin wollte mit ihrem Wagen von der Vennstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde sie geblendet und übersah dadurch die Radfahrerin. Beim Anfahren touchierte der Wagen die Radfahrerin, in Folge dessen diese stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

