Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Markenstiefel entwendet

Ahaus (ots)

Schwarze Stiefel der Marke Dior entwendeten Unbekannte aus einem Geschäft in Ahaus. Mutmaßlich verantwortlich für den Diebstahl ist ein Pärchen, das sich mehrfach in dem Laden an der Wallstraße aufgehalten hatte, aber ohne einen Gegenstand gekauft zu haben gegangen sei. Die Frau interessierte sich auffällig für die Lederschuhe mit aufgesetzten Schnallen am Beinschaft. Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden und auffallend stark geschminkt. Die Täterin sprach gebrochen Deutsch. Den Mann beschrieb eine Zeugin folgendermaßen: circa 40 bis 45 Jahre alt sowie kinnlange grauschwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell