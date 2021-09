Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sprengkörper im Zigarettenautomat: Polizei veröffentlicht Bild

Rhede (ots)

Mit einem besonderen Bild gehen die Ermittelnden der zuständigen Kriminalinspektion I jetzt an die Öffentlichkeit. Es zeigt Teile einer Taschenlampe, die ein Unbekannter zu einem Sprengkörper umbauen wollte. Das Ziel des Täters: Die selbst gebaute Vorrichtung sollte in einem Zigarettenautomaten explodieren und so den Weg frei machen, um an mögliche Beute im Inneren des Geräts zu kommen. Wie berichtet, hatte sich die Tat unlängst in Rhede abgespielt. Doch die Herangehensweise des Täters erwies sich zum Glück als untauglich: Der Sprengkörper war nicht zündfähig. Das stellte ein Experte des Landeskriminalamts fest, der die Situation vor Ort in Augenschein nahm. Ein Zeuge hatte die Vorrichtung am 17. September an einem Automaten entdeckt, der sich an der Straße Winkelhauser Esch in Rhede befindet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Taschenlampe machen oder hat im Bereich des Zigarettenautomaten Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo unter Tel. (02861) 9000.

